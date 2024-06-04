Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Hasan Arpa στην Τουρκία, καθώς νωρίτερα ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη μέσα σε χωράφι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου SF-260D της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην Καισάρεια.

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Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim/test için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2024