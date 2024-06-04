Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Hasan Arpa στην Τουρκία, καθώς νωρίτερα ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη μέσα σε χωράφι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου SF-260D της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην Καισάρεια.

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Πληροφορίες αναφέρουν πως και οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν νεκροί.

Δείτε το βίντεο:

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