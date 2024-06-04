Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Hasan Arpa στην Τουρκία, καθώς νωρίτερα ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη μέσα σε χωράφι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου SF-260D της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην Καισάρεια.
Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim/test için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2024
Πληροφορίες αναφέρουν πως και οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν νεκροί.
Δείτε το βίντεο:
🔴 Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçağında bulunan iki pilotun şehit olduğu açıklandı. pic.twitter.com/9hZuHPhXgD
— A Haber (@ahaber) June 4, 2024
#Canlı: Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Olay yerinden yayındayız https://t.co/kPVbym3ONP
— AA Canlı (@AACanli) June 4, 2024