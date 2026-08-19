Τραγικό θάνατο βρήκε ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, Μικέλε Σένσι-Κοντούγι, μαζί με τη σύζυγό του, Στέφανι, όταν το τουριστικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στην κεντρική Κένυα.

Ο Σένσι-Κοντούγι ήταν επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Πληροφοριών (Centro de Inteligencia Estratégica / CIES) και αποτελούσε έναν από τους πλέον στενούς και έμπιστους συνεργάτες του προέδρου της χώρας, Ντανιέλ Νομπόα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στους πρόποδες του όρους Ολολόκουε, στην κεντρική Κένυα.

Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε τουριστική πτήση μεταφέροντας συνολικά επτά επιβαίνοντες.

Από την σφοδρή σύγκρουση, ο πιλότος και οι έξι επιβάτες έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

Όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ανάμεσα στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας συγκαταλέγονται πέντε πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα συλλυπητήρια του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του Ισημερινού

Η είδηση του χαμού του Ισημερινού αξιωματούχου προκάλεσε σοκ στην κυβέρνηση της χώρας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Ισημερινού, Ρομπέρτο Λούκε, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη, προέβη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X:

«Σήμερα, ο Μικέλε και η Στέφανι έφυγαν από κοντά μας πολύ πρόωρα. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά τους, ιδίως στα παιδιά και στους γονείς τους».

Οι αρχές της Κένυας έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τη διακρίβωση των αιτίων της συντριβής, εξετάζοντας τόσο τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή όσο και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης του ελικοπτέρου.