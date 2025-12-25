Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το αεροπορικό δυστύχημα στη Τουρκία με το Falcon 50 που μετέφερε Αξιωματούχους της Λιβύης.

Συνολικά οκτώ ήταν οι νεκροί που βρέθηκαν στα συντρίμμια του αεροσκάφους, ανάμεσα τους ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης, αλλά και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός, η Μαρία Παππά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις έρευνες φαίνεται πως η τραγωδία θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη για λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Πιο συγκεκριμένα, 30 δευτερόλεπτα αργότερα να έπεφτε το μοιραίο Falcon 50 θα μπορούσε να είχε βρεθεί πάνω στο τούρκικο χωριό Kesikkavak.

Οι κάτοικοι του χωριού περιέγραψαν τον τρόμο που έζησαν το βράδυ της Τρίτης: «Ακούστηκε μια απίστευτη έκρηξη, νομίσαμε ότι ήταν σεισμός. Ο ουρανός φωτίστηκε…».

Σημειώνεται πως το κέντρο του χωριού βρίσκεται, μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έπεσε το αεροσκάφος της Harmony Jets.

Σύμφωνα με την τουρκική Hurriyet, το ιδιωτικό τζετ Falcon 50, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Esenboğa της Άγκυρας και στη συνέχεια ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε επείγουσα προσγείωση, συνετρίβη σε ένα άδειο οικόπεδο στο χωριό Kesikkavak της Haymana.

Οι έρευνες και οι αναζητήσεις ξεκίνησαν στην περιοχή της Haymana. Περίπου μία ώρα μετά την πτώση, οι ομάδες έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος. Τα συντρίμμια του αεροσκάφους είχαν διασκορπιστεί σε μια έκταση 3 χιλιομέτρων σε ένα άδειο οικόπεδο και σε χωράφια.

Συνολικά 408 άτομα, 103 οχήματα και 7 αεροσκάφη από τις μονάδες AFAD, τη χωροφυλακή, την αστυνομία, και τον στρατό συντονίστηκαν για τις έρευνες.

Στην Τουρκία αναπτύσσονται όλο και περισσότερες θεωρίες συνωμοσίας για ρήξη του Falcon 50 και πρώτος «ύποπτος» θεωρείται ο σύμμαχος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο Πρόεδρος του εθνικιστικού «Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης».

Δεν θεωρείται ότι μια ηλεκτρική βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους.

«PAN-PAN, PAN-PAN»: Η τελευταία επικοινωνία του Falcon 50 με τον πύργο ελέγχου

O υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:17 (τοπική ώρα) από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης στη Λιβύη.

Στις 20:25 του δόθηκε άδεια να ανέλθει στα 34.000 πόδια.

Έξι λεπτά αργότερα, στις 20:31, ενώ βρισκόταν περίπου στα 32.000 πόδια, ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα ανάγκης «PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN» (το επίπεδο κάτω από το σήμα MAYDAY), ανέφερε γενική ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε διανυσμάτωση ραντάρ (πορεία πτήσης) για επιστροφή στην Άγκυρα.

Στις 20:32, οι ελεγκτές του παρείχαν πορεία και επίπεδο καθόδου.

Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Τότε διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν πλέον ορατά στο ραντάρ.

Στις 20:34, λόγω παρεμβολών στην επικοινωνία, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε το επίπεδο ήχου, ενώ το αεροσκάφος παραδόθηκε στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης.

Στις 20:35, το Falcon εξέπεμψε εκ νέου «PAN-PAN» και έλαβε νέες οδηγίες για διανυσμάτωση και κάθοδο.

Ένα λεπτό αργότερα, στις 20:36, η επικοινωνία άρχισε να διακόπτεται, η φωνή του πιλότου έγινε δυσδιάκριτη και καταγράφηκαν μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

Στις 20:38, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε πλήρως από τα ραντάρ και δεν υπήρξε καμία απάντηση στις κλήσεις των ελεγκτών, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μέσω διαφορετικών συχνοτήτων για περίπου πέντε λεπτά.

Στις 22:00 οι ομάδες έφτασαν στα συντρίμμια του αεροσκάφους, 2 χιλιόμετρα νότια του χωριού Kesikkavak της επαρχίας Haymana.

Δείτε αποκλειστικά στη «Ζούγκλα» την πορεία του Falcon από τη στιγμή της απογείωσης του από το αεροδρόμιο της Άγκυρας μέχρι και τη συντριβή του κοντά στο χωριό Κεσικάβακ, στην Χαϊμάνα:

Η αδικοχαμένη Ελληνίδα αεροσυνοδός

Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό, Μαρία Παππά που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 που συνετρίβη στη Τουρκία.

Η γυναίκα ήταν μία από τα 8 θύματα της σφοδρής συντριβής του Falcon 50. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Η Μαρία Παππά εργαζόταν αυτή τη περίοδο στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, η οποία ενοικιάζει VIP αεροσκάφη.

Ωστόσο, εργαζόταν ως αεροσυνοδός τα τελευταία 20 χρόνια και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν η δουλειά των ονείρων της, καθώς λάτρευε τυα ταξίδια.

Συντετριμένοι οι συγγενείς και φίλοι της μιλούν για έναν άνθρωπο που χαρακτηριζόταν από την καλοσύνη της, τον επαγγελματισμό της και την αγάπη της για τα ταξίδια και τα αεροπλάνα.

«Ακόμα δε μπορώ να πιστέψω τον χαμό της. Ξεκίνησε από την Ολυμπιακή και σταδιακά με πείσμα και επιμονή κατάφερε από αεροσυνοδός να γίνει προϊσταμένη καμπίνας. Πολύ επαγγελματίας και πολύ καλό παιδί. Αγαπούσε πολύ τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» δήλωσε στενή της φίλη.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Τα θύματα του δυστυχήματος

Οι οκτώ άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή:

Ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ Χαντάντ και οι αξιωματούχοι

Αλφιτόρι Τζριμπίλ

Μαχμούντ Γκα Αλγκατίουι

Μοχάμεντ Ελάσαουι

Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέν

Μεταξύ των μελών του πληρώματος ήταν οι

Πιλότος: Denis Pourtau

Συγκυβερνήτης: Antony Tangarpriganin

Αεροσυνοδός: Μαρία Παππά

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το Falcon 50 απογειώθηκε στις 20:17 και περίπου 16 λεπτά αργότερα το πλήρωμα ανέφερε ηλεκτρική βλάβη, εκπέμποντας σήμα SOS και ζητώντας επείγουσα επιστροφή για προσγείωση.

Κατά τη διάρκεια της καθόδου, στις 20:36, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και χάθηκε κάθε επικοινωνία. Ακολούθησαν έρευνες, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό των συντριμμιών, χωρίς να βρεθούν επιζώντες.

Νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Τουρκίας δήλωσαν ότι έχασαν την επαφή με το αεροπλάνο, το οποίο επέστρεφε στη Λιβύη, μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας.

Το Falcon 50 του Λίβυου Στρατηγού πετούσε σε ύψος 10.000 μέτρων και με ταχύτητα πάνω από 900 χλμ την ώρα. Δηλαδή το αεροσκάφος πετούσε αρκετά ψηλά και με πολύ μεγάλη ταχύτητα, όπως λέγεται «in full power».