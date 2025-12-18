Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στο αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, του οποίου ο οδηγός, ο Greg Biffle και η οικογένεια του έχασαν την ζωή τους.

Ο συνταξιούχος οδηγός μαζί με τη σύζυγό του Cristina Grossu Biffle και τα δύο τους παιδιά ήταν μεταξύ των έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή, σύμφωνα με τον βουλευτή Richard Hudson, φίλο της οικογένειας.

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του Greg, της Cristina και των παιδιών τους, και η καρδιά μου είναι με όλους όσους τους αγαπούσαν», έγραψε ο Hudson στο X.

«Ήταν φίλοι που ζούσαν τη ζωή τους με επίκεντρο τη βοήθεια προς τους άλλους. Ο Greg ήταν ένας σπουδαίος πρωταθλητής του NASCAR που ενθουσίασε εκατομμύρια οπαδούς. Αλλά ήταν και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, και θα τον θυμόμαστε τόσο για την προσφορά του προς τους άλλους όσο και για την ατρόμητη συμπεριφορά του στην πίστα», προσέθεσε.

Σε εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους, το οποίο ανήκει στον βετεράνο οδηγό αγώνων NASCAR Greg Biffle.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, ο πιλότος του Cessna επέστρεψε για αναγκαστική προσγείωση, αλλά το αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το 2023 ο Greg Biffle ανακηρύχθηκε ένας από τους 75 σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία των αγώνων NASCAR. Ο 56χρονος είχε διαθέσει το ελικόπτερό του για επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής πλημμυροπαθών στη Βόρεια Καρολίνα μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ελίν το 2024.