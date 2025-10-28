Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το πρωί (27/10), στην Κένυα, όταν ένα μικρό αεροσκάφος της εταιρείας Mombasa Air Safari συνετρίβη στην Κομητεία Kwale, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 12 επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA), το αεροσκάφος με αριθμό νηολόγησης 5Y-CCA, εκτελούσε πτήση από το Ντιάνι προς το Kichwa Tembo, στην κομητεία Narok της περιοχής Maasai Mara, όταν κατέπεσε γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα, 7:30 ώρα Ελλάδας).

 


Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν δέκα επιβάτες,  οκτώ Ούγγροι και δύο Γερμανοί, καθώς και δύο μέλη πληρώματος από την Κένυα.

 


«Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιζώντες … Λυπούμαστε βαθύτατα που πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχαν 10 επιβάτες, 8 Ούγγροι, 2 Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος, ο πιλότος από την Κένυα», ανέφερε η Mombasa Air Safari σε ανακοίνωσή της.

 

Η Κενυατική Πολιτική Αεροπορία, δήλωσε ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν μεταβεί στο σημείο της συντριβής, για να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

 

