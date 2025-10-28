Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το πρωί (27/10), στην Κένυα, όταν ένα μικρό αεροσκάφος της εταιρείας Mombasa Air Safari συνετρίβη στην Κομητεία Kwale, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 12 επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA), το αεροσκάφος με αριθμό νηολόγησης 5Y-CCA, εκτελούσε πτήση από το Ντιάνι προς το Kichwa Tembo, στην κομητεία Narok της περιοχής Maasai Mara, όταν κατέπεσε γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα, 7:30 ώρα Ελλάδας).

All 12 passengers aboard an aircraft en route from Diani to Kichwa Tembo in Maasai Mara killed in a crash Video by Tobias Chanji pic.twitter.com/NMHl6iKLU2 — The Standard Digital (@StandardKenya) October 28, 2025



Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν δέκα επιβάτες, οκτώ Ούγγροι και δύο Γερμανοί, καθώς και δύο μέλη πληρώματος από την Κένυα.

🚨Kenya #PlaneCrash: 12 Feared Dead A light aircraft (registration 5Y-CCA) crashed shortly after takeoff from Diani, Kwale County, #Kenya, en route to Kichwa Tembo in the Maasai Mara. It carried 12 people all reportedly tourists & rescue efforts are ongoing.#marcianos İzmir pic.twitter.com/gQzhgzRxf3 — Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 28, 2025



«Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιζώντες … Λυπούμαστε βαθύτατα που πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχαν 10 επιβάτες, 8 Ούγγροι, 2 Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος, ο πιλότος από την Κένυα», ανέφερε η Mombasa Air Safari σε ανακοίνωσή της.

12 people feared dead after a fixed wing aircraft carrying tourists crashed in Kwale. KCAA says the accident happened at 5.30 AM and the plane was heading to Kichwa Tembo from Diani.#KassNews pic.twitter.com/lroJMToiUZ — KASS FM OFFICIAL (@Kass_FMOfficial) October 28, 2025

Η Κενυατική Πολιτική Αεροπορία, δήλωσε ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν μεταβεί στο σημείο της συντριβής, για να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.