Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη τη Δευτέρα στην περιοχή της Οδησσού, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, διευκρινίζοντας πως ο πιλότος πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως και έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση μέσω Telegram, το MiG-29 εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, όταν κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία αναφέρει πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης. Εντοπίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.