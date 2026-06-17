Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-24 συνετρίβη χθες Τρίτη (16/6)στη δυτική Ουκρανία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους του, σύμφωνα ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.
NEW: A Ukrainian military aircraft, reportedly a MiG-29 fighter jet, crashed in Ukraine’s Khmelnytskyi region.
Details about the cause and the pilot’s status have not yet been confirmed. pic.twitter.com/ZzxzDl4D00
— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
Το μαχητικό συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, η οποία απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.
A Ukrainian Su-24 tactical aircraft and Storm Shadow carrier crashed in the Khmelnytskyi region shortly after taking off from Starokostiantyniv Air Base.
Both crew members, the pilot and navigator, were killed pic.twitter.com/BOTsoTXsTa
— VolgaLad (@cym27s) June 16, 2026
Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, αναφέρει η ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με τις Αρχές να διερευνούν τους λόγους που σημειώθηκε η συντριβή του Su-24, η οποία οδήγησε στον θάνατο τους δύο πιλότους.