Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-24 συνετρίβη χθες Τρίτη (16/6)στη δυτική Ουκρανία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους του, σύμφωνα ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το μαχητικό συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, η οποία απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.

Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, αναφέρει η ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με τις Αρχές να διερευνούν τους λόγους που σημειώθηκε η συντριβή του Su-24, η οποία οδήγησε στον θάνατο τους δύο πιλότους.

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