Ένα τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 της Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο Τεμελί της Άγκυρας, τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/4), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον Κυβερνήτη της Περιφέρειας Sincan, Levent Kılıç, δήλωσε ότι πέντε μέλη του προσωπικού που επέβαιναν στο ελικόπτερο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

«Ένα βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 που ανήκε στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού μας συνετρίβη στην περιοχή Άγκυρας/Τεμέλι κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης για άγνωστο λόγο. Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο προσωπικό μας. Η αιτία της συντριβής θα προσδιοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα».

«Η αιτία του ατυχήματος θα διερευνηθεί διεξοδικά»

Ο αντιπρόεδρος Cevdet Yılmaz δήλωσε: «Ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία ανάρρωση στις Ένοπλες Δυνάμεις μας και στο προσωπικό που επέζησε του ατυχήματος. Η αιτία του ατυχήματος που συνέβη θα διερευνηθεί διεξοδικά και με μεγάλη προσοχή από όλες τις πλευρές».

Silahlı Kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun. Yaşanan kazanın nedeni tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir.https://t.co/TREKHiCFwF — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 21, 2026

Πέντε τραυματίες από την πτώση του ελικοπτέρου

Οι έρευνες συνεχίζονται για το βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού και συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην Άγκυρα. Η περιοχή όπου συνετρίβη το ελικόπτερο στην περιοχή Τεμέλι έχει αποκλειστεί από ομάδες χωροφυλακής.

Η ομάδα Έρευνας και Διάσωσης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK) και στρατιωτικοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις έρευνές τους στην περιοχή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο σημείο, ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας Sincan, Levent Kılıç, δήλωσε ότι 5 μέλη του προσωπικού που επέβαιναν στο ελικόπτερο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δηλώνοντας ότι οι έρευνες για το ελικόπτερο βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Kılıç σημείωσε: «Δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεδομένου ότι πρόκειται για στρατιωτικό ελικόπτερο, θα έρθει και ομάδα διερεύνησης ατυχημάτων. Συνέβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να προσγειωθεί. Ο Διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων έφτασε επίσης. Είναι ευτυχές που δεν υπήρξαν θύματα».

Τι ανακοίνωσε του διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας

Ο διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, έκανε δήλωση σχετικά με τη συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Τεμελλί της Άγκυρας, λέγοντας: «Δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία του προσωπικού μας και οι έρευνες για το περιστατικό διεξάγονται σχολαστικά από τις αρμόδιες τεχνικές ομάδες».

Η ανάρτηση του διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας

«Με θλίψη έμαθα ότι ένα μεταγωγικό ελικόπτερο που ανήκε στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού μας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Τεμέλι της Άγκυρας για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία του προσωπικού μας που ενεπλάκη στο ατύχημα και οι έρευνες για το περιστατικό διεξάγονται σχολαστικά από τις αρμόδιες τεχνικές ομάδες. Είναι σημαντικό το κοινό να αγνοήσει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και παραπληροφόρηση που ενδέχεται να εμφανιστούν σχετικά με το θέμα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στο έθνος μας και στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara/Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir… — Burhanettin Duran (@burhanduran) April 21, 2026

Με πληροφορίες από Hurriyet