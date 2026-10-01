Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων χθες Τετάρτη (30/9) εναντίον λεωφορείου στην επαρχία Χομς της Συρίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

#فاحل من جديد…

مجز.رة أخرى…

مساء اليوم طريق حمص – مصياف:

اطـ.لق مسـ.لحون النار على سرفيس يقل ركاباً من قرية فاحل ومحيطها مساء اليوم 30-9-2026، ما أدى إلى استشـ.هاد 7 أشخاص منهم وإصابة آخرين.#شاهد_عيان

شخص نجا من الحادثه تحدث عما حدث معهم :

حسب إفادته، أوقف مسلحون ملثمون… pic.twitter.com/qO7SlFs0Yj — First (@First085369401) September 30, 2026

🚨#BREAKING | Several engineers and workers were killed and injured after unknown gunmen targeted a vehicle belonging to Al-Mateen Company on the Masyaf Bridge near the al-Houla area in the Homs countryside. This is also part of Jolani’s plans ):#syria pic.twitter.com/5wSk5jcIAc — Elî Rojava ✪ (@Eli_Rojava) September 30, 2026

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

TERRORIST ATTACK AGAINST A MINORITY IN HOMS, SYRIA: At least 7 civilians have reportedly been killed and 4 others wounded after a bus carrying Alawite workers was attacked on the Homs–Masyaf road. According to preliminary reports, the bus, marked “Homs–Fahel,” routinely… pic.twitter.com/aquDrhizVz — Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) September 30, 2026

Μεταξύ των επιβατών του λεωφορείου ήταν «μηχανικοί και εργάτες μιας ιδιωτικής εταιρείας», καθώς κι ένας υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ο οποίος συγκαταλέγεται στους νεκρούς, ανέφερε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως σημειώθηκε έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε έναν από τους κύριους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Συρίας, κοντά στη Δαμασκό, δύο ημέρες μετά το σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου στα ανατολικά της χώρας.