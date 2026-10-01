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Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων χθες Τετάρτη (30/9) εναντίον λεωφορείου στην επαρχία Χομς της Συρίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

 

 

 

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Μεταξύ των επιβατών του λεωφορείου ήταν «μηχανικοί και εργάτες μιας ιδιωτικής εταιρείας», καθώς κι ένας υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ο οποίος συγκαταλέγεται στους νεκρούς, ανέφερε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως σημειώθηκε έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε έναν από τους κύριους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Συρίας, κοντά στη Δαμασκό, δύο ημέρες μετά το σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου στα ανατολικά της χώρας.

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