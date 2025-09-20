Ομαδικός τάφος, στον οποίο εκτιμάται ότι βρίσκονται θαμμένοι πάνω από 175 άνθρωποι, εντοπίστηκε από τις συριακές Αρχές, σε προάστιο της Δαμασκού. Οι σοροί ανακαλύφθηκαν σε ένα αγρόκτημα στην περιοχή Οτάιμπα και, σύμφωνα με το Euronews, ανήκουν σε άτομα που έχασαν τη ζωή τους σε ενέδρα από τις δυνάμεις του πρώην Προέδρου Μπασάρ Άσαντ, ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από την ανατολική Γούτα.

🚨 Syrian authorities recovered 75 additional bodies from a mass grave in the village of Otaybah near Damascus, raising the total exhumed remains to 175 since the discovery on Thursday https://t.co/ASiHGDUJuW pic.twitter.com/iAtGbk8O5G — Anadolu English (@anadoluagency) September 20, 2025

Αγωνιώδεις οικογένειες αγνοουμένων κατέφθασαν στον τόπο της ανακάλυψης, ελπίζοντας να βρουν κάποιες απαντήσεις για την τύχη των δικών τους.

Η Σαμίρα Αλούς, μια μητέρα που αναζητά τον γιο της, βρίσκεται κοντά στον ομαδικό τάφο στη Συρία. Ο Αμέρ Φαχέντ, διοικητής επιχειρήσεων της ομάδας Πολιτικής Άμυνας, γνωστής ως Λευκά Κράνη, δήλωσε ότι η εκταφή των σορών δεν θα ξεκινήσει αμέσως, καθώς αναμένεται η καθορισμένη διαδικασία από την Εθνική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους.

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από 175, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Επιτροπής Αγνοουμένων Άμαρ αλ-Ίσα, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο. Πιστεύεται ότι 200 έως 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ενέδρα του Φεβρουαρίου 2014.

Εκτιμάται ότι 150.000 άτομα έχουν συλληφθεί ή εξαφανιστεί στη Συρία από το 2011, όταν ξέσπασαν οι μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες.