Σύροι αντικαθεστωτικοί ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Δευτέρα ότι βρήκαν περίπου σαράντα πτώματα με σημάδια από βασανιστήρια στο νεκροτομείο νοσοκομείου της Δαμασκού, σε νεκρικούς σάκους.

«Άνοιξα την πόρτα του νεκροτομείου με τα ίδια μου τα χέρια και είδα φρικιαστικό θέαμα: περίπου σαράντα πτώματα ήταν στοιβαγμένα εκεί με σημάδια από φρικιαστικά βασανιστήρια», είπε ο Μοχάμεντ αλ Χατζ, αντικαθεστωτικός από τον νότο, μιλώντας τηλεφωνικά από τη Δαμασκό.

Στην κατοχή του AFP περιήλθαν δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο που ο Χατζ είπε πως τραβήχτηκαν από τον ίδιο και δείχνουν πτώματα με προφανή σημάδια βασανιστηρίων: βγαλμένα μάτια, βγαλμένα δόντια, κηλίδες αίματος, εκχυμώσεις.

Το οπτικό υλικό από το νοσοκομείο στη Χαράστα εικονίζει επίσης κομμάτι υφάσματος με οστά, καθώς και ανθρώπινο θώρακα σε αποσύνθεση.

Πτώματα είχαν τοποθετηθεί σε λευκές πλαστικές σακούλες ή τυλιχτεί σε κομμάτια υφάσματος, κάποια με σημάδια αίματος, με αριθμούς και ενίοτε ονόματα.

Πολλά από τα θύματα έμοιαζαν να σκοτώθηκαν πρόσφατα.

⚡Dozens of dissolved corpses were found in Sednaya Prison

Their bodies had been dissolved in acid by the crematorium.

This is how Bashar treated the Muslims of Syria. Even in death, he violated their dignity. pic.twitter.com/Y7dfnv0QMi

— Xumas (@xumas_iq) December 9, 2024