Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Συρία απέτρεψε δύο χωριστές συνωμοσίες του Ισλαμικού Κράτους για τη δολοφονία του προέδρου Άχμεντ αλ-Σάρα, δήλωσαν δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι,αναφερόμενοι στα σχέδια του Σύρου ηγέτη να ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό, κατά της μαχητικής ισλαμιστικής οργάνωσης, την οποία και ο ίδιος αντιμαχόταν επί σειρά ετών.

Μια υψηλόβαθμη πηγή των Συριακών δυνάμεων ασφαλείας και ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος από τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν πως οι συνωμοσίες κατά της ζωής του Σαρά αποτράπηκαν τους τελευταίους μήνες και υπογραμμίζουν την άμεση απειλή που αντιμετωπίζει, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την εξουσία του σε μια χώρα κατεστραμμένη, έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Syria has foiled two separate ISIS plots to assassinate President Ahmed al-Sharaa, two senior officials say, adding a personal dimension to the leader’s plans to join a US-led coalition to fight the militant group that he has long battled. pic.twitter.com/KZe57oS8oI — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 10, 2025



Οι αναφερόμενες συνωμοσίες ήρθαν στο φως καθώς η Συρία ετοιμάζεται να ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ παγκόσμιο συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να υποδεχθεί σήμερα (10/11) τον Σάρα για μια ιστορική συνάντηση στο Λευκό Οίκο, την πρώτη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Σύρος αρχηγός κράτους.

🇺🇸🇸🇾 Ahmed al-Sharaa arrived in the US where he is due to meet with Trump at the White House. Ahead of the visit Ahmed al-Sharaa was removed from the US terrorist blacklist. He even played basketball with American generals – the head of Central Command Brad Cooper & the head of… pic.twitter.com/iLwaSENnfW — Roberto (@UniqueMongolia) November 9, 2025



Ο Σύρος πρόεδρος, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας τον περασμένο Δεκέμβριο αφού η ισλαμιστική δύναμη της οποίας ηγείτο, ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, επιδιώκει να προωθήσει μια εικόνα ενός μετριοπαθούς ηγέτη.

Ελπίζει ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ θα «ξεκλειδώσει» διεθνή υποστήριξη για τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση και ανοικοδόμηση της Συρίας.

Η ένταξη στο συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους καταδεικνύει τη στροφή της Συρίας μετά από την πτώση του Άσαντ, από σημαντικός σύμμαχος της Ρωσίας και του Ιράν, προς στενότερες σχέσεις με τη Δύση και το Αραβικό στρατόπεδο.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το Συριακό υπουργείο Εσωτερικών εξαπέλυσε πανεθνική εκστρατεία, με στόχο πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους σε όλη τη χώρα, συλλαμβάνοντας περισσότερους από 70 υπόπτους, σύμφωνα με τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγές των Συριακών δυνάμεων ασφαλείας, αναφέρουν ότι οι Αρχές ενήργησαν βάσει πληροφοριών και ότι η οργάνωση σχεδίαζε επιχειρήσεις εναντίον της κυβέρνησης και των Συριακών μειονοτικών ομάδων.

Η εκστρατεία αυτή ήταν επίσης ένα μήνυμα ότι οι συριακές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διεισδύσει βαθιά στην οργάνωση και ότι η ένταξη της Συρίας στο συνασπισμό θα παράσχει μείζον πλεονέκτημα στις παγκόσμιες επιχειρήσεις, εναντίον των μαχητικών ισλαμιστών.

Πριν πάρει την εξουσία στη Συρία, ο Σαρά ηγούνταν της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), μιας ισλαμιστικής ανταρτικής οργάνωσης που ήταν παλαιότερα θυγατρική της αλ-Κάιντα στη Συρία.

Ο Σάρα διέκοψε τους δεσμούς αυτούς από το 2016 και διεξήγαγε αιματηρές μάχες εναντίον του Ισλαμικού Κράτους για περισσότερο από μια δεκαετία, με εκστρατεία συλλήψεων και στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των πυρήνων της, στο προπύργιο της HTS στην Ιντλίμπ.

Πηγή: ΑL Arabiya