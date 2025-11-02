Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, πρόκειται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 10 Νοεμβρίου, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Συρία το βράδυ του Σαββάτου 1/11.

Μιλώντας στο περιθώριο του φόρουμ «Διάλογος της Μανάμα» στο Μπαχρέιν, ο Τομ Μπάρακ ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή της Συρίας στη διεθνή συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) — μια εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει την επανένταξη της χώρας στη διεθνή κοινότητα ύστερα από χρόνια απομόνωσης.

Η επίσκεψη αυτή θα είναι η δεύτερη επίσκεψη του Σάρα στις ΗΠΑ, έπειτα από τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024, ο Σύρος πρόεδρος έχει εντείνει τις διπλωματικές του επαφές, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Δαμασκού με τη Δύση και τις αραβικές χώρες, μετά από πάνω από μία δεκαετία διεθνούς απομόνωσης επί καθεστώτος Άσαντ.

Η Συρία μέχρι σήμερα δεν αποτελεί μέλος της διεθνούς αντιτζιχαντιστικής συμμαχίας που συγκροτήθηκε το 2014, με στόχο την εξουδετέρωση του Ισλαμικού Κράτους. Το ΙΚ είχε τότε υπό τον έλεγχό του σχεδόν το ένα τρίτο της συριακής και ιρακινής επικράτειας, επιβάλλοντας μια βίαιη, ακραία εκδοχή της σαρία και διαπράττοντας πλήθος φρικαλεοτήτων.

Παρότι το 2019 η οργάνωση υπέστη συντριπτική ήττα, τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της, εκμεταλλευόμενη τη ρευστότητα που προκάλεσε η πτώση του καθεστώτος Άσαντ και την αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Η επίσκεψη Σάρα στην Ουάσινγκτον εκλαμβάνεται ως κομβική στιγμή για τη μελλοντική στάση της Δύσης απέναντι στη μεταπολεμική Συρία, αλλά και ως δοκιμασία για τις αμερικανοσυριακές σχέσεις, που παραμένουν εύθραυστες μετά από πάνω από δέκα χρόνια εχθρότητας.

Με πληροφορίες από: CBS News