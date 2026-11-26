Δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και άλλα πέντε τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη στη βορειοανατολική Συρία, εξαιτίας έκρηξης μοτοσικλέτας που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, με τις de facto αρχές να αποδίδουν την επίθεση στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

ISLAMIC STATE ATTACK KILLS TWO IN SYRIA Reuters, citing Syrian state TV, reported that an Islamic State attack on a security post in Hasakah killed two internal security personnel and wounded five on Wednesday night. Anadolu Agency said a bomb-laden motorcycle was detonated at the entrance, and footage from Al Arabiya shows the scene. — Britain First (@BFirstParty) November 25, 2026

Ο Μαρουάν αλ Αλί, διοικητής των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας στην επαρχία Χασάκα, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως η ενέργεια διαπράχθηκε από το «Νταές», χρησιμοποιώντας ακρώνυμο του ΙΚ στα αραβικά, κι είχε στόχο «αρχηγείο του στρατού στη συνοικία Μουσίρφα».

Η κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ξέσπασαν «συγκρούσεις» μετά την έκρηξη.

Αφότου κατέλαβαν την εξουσία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024, οι συριακές de facto αρχές ανακοινώνουν συχνά συλλήψεις ηγετών και μελών του Ισλαμικού Κράτους.

Η οργάνωση, που είχε κυριεύσει πελώριους τομείς της Συρίας και του Ιράκ το 2014, είδε το «χαλιφάτο» της να καταρρέει το 2019 στην πρώτη χώρα. Όμως θεωρείται πως συνεχίζουν να υπάρχουν πυρήνες της στην επικράτεια, ειδικά σε περιοχές της ερήμου.

Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει ενίοτε την ευθύνη για επιθέσεις, με στόχο κυρίως τις δυνάμεις ασφαλείας της de facto κυβέρνησης.