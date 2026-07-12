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Φέρι μποτ προσέκρουσε σε γέφυρα στον ποταμό Ευφράτη, κοντά στην πόλη Ντέιρ αλ Ζορ της ανατολικής Συρίας, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβαίνοντες να πέσουν στο νερό. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για την ανεύρεση αγνοουμένων, ανακοίνωσε η συριακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 35 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων έχουν διασωθεί.
الدفاع المدني السوري:
▪ غرق عبّارة تقل أكثر من 35 مدنياً، بعد اصطدامها بالجسر الحربي في مدينة دير الزور، ما أدى إلى سقوط من كانوا على متنها في مياه النهر.
▪ تمكّنت فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع، من إنقاذ عشرة مدنيين حتى الآن، فيما لا تزال الفرق… pic.twitter.com/1XOilD2UmX
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 11, 2026