Η οικονομική δυσχέρεια, οι διακοινοτικές εντάσεις και οι συνεχιζόμενες απειλές για την ασφάλεια εξακολουθούν να επιβαρύνουν την πολιτική μετάβαση στη Συρία, όπως επισημάνθηκε κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα για τη Συρία, Κλαούντιο Κορντόνε, τόνισε ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι απαραίτητη για τη μετάβαση και τη σταθερότητα της χώρας. «Η επιτυχία θα μετρηθεί τελικά από τις απτές βελτιώσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων», ανέφερε, καλώντας τους διεθνείς εταίρους να μετατρέψουν την πολιτική στήριξη σε χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια και συγκεκριμένα έργα.

Για την ασφάλεια, ο Κορντόνε αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές δραστηριότητες στη νότια Συρία και επανέλαβε την έκκληση για σεβασμό της Συμφωνίας Απεμπλοκής Δυνάμεων του 1974. Για τη Σουέιντα τόνισε ότι μια βιώσιμη λύση απαιτεί διάλογο μεταξύ Σύρων.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, υπό την εθνική της ιδιότητα, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων, θέτοντας την εκπαίδευση και την ασφάλεια των παιδιών στο επίκεντρο της ανάκαμψης.

Η κ. Μπαλτά επισήμανε ότι «η εκπαίδευση πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της ανάκαμψης της Συρίας». Υπογράμμισε ότι οι νέες συριακές αρχές έχουν πραγματοποιήσει βήματα, αλλά απαιτείται περαιτέρω συγκεκριμένη πρόοδος, ιδιαίτερα στην προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη βία στη Σουκαϊλαμπίγια και τη Χομς, η κ. Μπαλτά έκανε λόγο για ανησυχητική υπενθύμιση της εύθραυστης κοινωνικής συνοχής και των συνεχιζόμενων προβλημάτων ασφάλειας. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν αναφορές για αναζωπύρωση της βίας που πλήττει, μεταξύ άλλων, την κοινότητα των Ορθόδοξων Χριστιανών.

«Όλοι οι Σύροι πρέπει να αισθάνονται ότι πραγματικά εκπροσωπούνται, προστατεύονται και συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία μετάβασης», τόνισε. Πρόσθεσε ότι η ανάκαμψη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη χωρίς την εμπιστοσύνη κάθε κοινότητας και ότι γίνονται πλήρως σεβαστά η ασφάλεια, τα δικαιώματα και η ταυτότητά της.

Η κ. Μπάλτα χαιρέτισε τη δέσμευση των συριακών αρχών να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ για ένα σχέδιο τερματισμού και πρόληψης σοβαρών παραβιάσεων κατά των παιδιών, ζητώντας την ταχεία υιοθέτηση και εφαρμογή του. «Η Συρία δεν μπορεί να επιτρέψει μια χαμένη γενιά παιδιών», υπογράμμισε, ζητώντας επίσης επανεξέταση πρόσφατων κατευθυντήριων γραμμών και διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις.

Στο ανθρωπιστικό πεδίο, ο βοηθός Γενικός Γραμματέας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Μοχάμεντ Γιαχία, ανέφερε ότι από τον Δεκέμβριο του 2024 έχουν επιστρέψει περισσότεροι από 1,82 εκατομμύρια πρόσφυγες και 2,04 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι. Ωστόσο, περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι, μεταξύ τους 770.000 σε καταυλισμούς, τα τρία τέταρτα εκ των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, η ανεπαρκής στέγαση και θέρμανση δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους. Παράλληλα, τα υπολείμματα πυρομαχικών και εκρηκτικών μηχανισμών έχουν προκαλέσει 2.500 θανάτους και τραυματισμούς από τον Δεκέμβριο του 2024, με περισσότερους από 900 νεκρούς, το ένα τρίτο των οποίων παιδιά. «Η έκτακτη βοήθεια από μόνη της δεν αρκεί», τόνισε ο Γιαχία, ενώ το ανθρωπιστικό σχέδιο για το 2026 έχει χρηματοδοτηθεί μόλις κατά 32%.

Ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας Syrian Youth Empowerment, Τζορτζ Μπάτα, ανέφερε ότι περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια παιδιά παραμένουν εκτός εκπαίδευσης και περίπου 8.000 σχολεία δεν λειτουργούν.

Ο Σύρος πρέσβης στον ΟΗΕ Ιμπραχίμ Ολάμπι δήλωσε, από την πλευρά του, ότι σχεδόν πέντε εκατομμύρια μαθητές έχουν επιστρέψει στα σχολεία και περίπου 4.000 σχολεία έχουν αποκατασταθεί, ζητώντας επενδύσεις στην ανοικοδόμηση, την εκπαίδευση και τις βασικές υπηρεσίες.

Η Αμερικανίδα πρέσβης Τάμι Μπρους κάλεσε Ισραήλ και Συρία να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις, ενώ ο Τούρκος πρέσβης Αχμέτ Γιλντίζ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των συριακών θεσμών ασφαλείας απέναντι στην απειλή του ISIL/Da’esh.

Στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται επίσης η έναρξη συζητήσεων ΟΗΕ-Δαμασκού για μελλοντικές εκλογές και πιθανή εκλογική συνδρομή, η πρώτη επαλήθευση από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων της καταστροφής 42 συριακών αεροπορικών βομβών με χημικά πυρομαχικά και η ολοκλήρωση, στις 9 Σεπτεμβρίου, της έρευνας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για τη μη συμμόρφωση της Συρίας στον πυρηνικό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ