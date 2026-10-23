Οι συριακές δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι έχασαν δύο μέλη τους και σκότωσαν πέντε τζιχαντιστές μιας ομάδας που συνδέεται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στην περιφέρεια της Δαμασκού.

Από τότε που πήραν την εξουσία, αφότου ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024, οι συριακές ισλαμιστικές αρχές ανακοινώνουν τακτικά συλλήψεις μελών ή την εξάρθρωση δικτύων που συνδέονται με τη τζιχαντιστική οργάνωση, την οποία κατηγορούν ότι έχει διαπράξει επιθέσεις στη χώρα.

Σε ανακοίνωση, οι δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι διεξήγαγαν “μία επιχείρηση ασφαλείας” σε συντονισμό με τις υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο “έναν πυρήνα που συνδέεται με την τρομοκρατική οργάνωση Νταές” (αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους), στην πόλη Ρανκούς, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα.

“Τα μέλη του πυρήνα αρνήθηκαν να παραδοθούν και άνοιξαν πυρ κατά των δυνάμεων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε δύο μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας και τραυμάτισαν άλλα πέντε”, προστίθεται στην ανακοίνωση. “Πέντε μέλη του πυρήνα εξουδετερώθηκαν και άλλα έξι συνελήφθησαν” και οι αρχές ασφαλείας κατάσχεσαν όπλα και ζώνες με εκρηκτικά, αναφέρεται επίσης.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Δαμασκός είχε ανακοινώσει τη σύλληψη ενός ηγετικού στελέχους του Ισλαμικού Κράτους που θεωρείτο ύποπτο για την οργάνωση επιθέσεων, εκ των οποίων μία επίθεση κατά ενός τεμένους Αλαουιτών στη Χομς, στην κεντρική Συρία, τον Δεκέμβριο του 2025.

Το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο ήλεγχε το 2014 τεράστιες εκτάσεις γης στη Συρία και το Ιράκ, ηττήθηκε στη Συρία το 2019 χάνοντας πολλά εδάφη, αλλά πυρήνες της οργάνωσης παραμένουν ενεργοί εκεί, κυρίως στην έρημο.

Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει ακόμη περιστασιακά την ευθύνη για επιθέσεις, οι οποίες στοχεύουν κυρίως τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας.

Οι συριακές αρχές, οι οποίες προσχώρησαν στον συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών, είχαν αποδώσει στο Ισλαμικό Κράτος την ευθύνη για μια βομβιστική επίθεση στη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Ιούλιο, και είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη των μελών του πυρήνα που ευθυνόταν για την επίθεση.