Οι de facto αρχές της Συρίας κατήγγειλαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον της συριακής επικράτειας, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

«Οβίδες του πυροβολικού βληθείσες από το λιβανικό έδαφος κατέπεσαν στη συριακή επικράτεια κοντά στην πόλη Σεργάγια, δυτικά της Δαμασκού. Οι παραστρατιωτικοί της Χεζμπολάχ έριξαν αυτές τις οβίδες εναντίον θέσεων του συριακού αραβικού στρατού κοντά στη Σεργάγια», ανέφερε το γενικό επιτελείο του συριακού στρατού, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Διαπιστώσαμε την άφιξη ενισχύσεων της Χεζμπολάχ στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο και παρακολουθούμε και αποτιμούμε την κατάσταση», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τον λιβανικό στρατό και μελετάμε τις προσήκουσες επιλογές για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ο συριακός αραβικός στρατός δεν θα ανεχθεί καμιά επίθεση εναντίον της Συρίας», πρόσθεσε.

Σφοδρές μάχες εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες στον ανατολικό Λίβανο, σε τομείς ελεγχόμενους από τη Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ανάμεσα στο κίνημα και Ισραηλινούς καταδρομείς που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα.

Η Χεζμπολάχ υποστήριζε στρατιωτικά τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συμμαχία ισλαμιστών εχθρικών έναντι του λιβανικού σιιτικού κινήματος.

Έκτοτε οδοί ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ μέσω Συρίας αποκόπηκαν. Οι λιβανικές και οι συριακές αρχές λένε πως καταπολεμούν το λαθρεμπόριο στα πορώδη σύνορα των δύο χωρών.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP