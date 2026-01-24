Η τετραήμερη εκεχειρία μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των κουρδικών δυνάμεων, που έληξε το βράδυ του Σαββάτου, 24 Ιανουαρίου, παρατάθηκε για άλλες 15 ημέρες, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο διευκρινίζει ότι η παράταση, που ξεκίνησε στις 23:00 (τοπική ώρα – 22:00 ώρα Ελλάδας), δηλαδή τρεις ώρες μετά την επίσημη λήξη της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την Τρίτη, έχει ως στόχο να διευκολύνει την αμερικανική επιχείρηση για τη μεταφορά κρατουμένων μελών του Ισλαμικού Κράτους από τις κουρδικές φυλακές στο Ιράκ.