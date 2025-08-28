Η de facto κυβέρνηση της Συρίας καταδίκασε χθες Τετάρτη αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ που σκότωσαν έξι στρατιωτικούς την προηγουμένη, κοντά στη Δαμασκό, σε τομέα όπου έγιναν νέες επιδρομές χθες βράδυ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Αφότου συμμαχία ισλαμιστών ανταρτών ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ εξαπέλυσε εκατοντάδες βομβαρδισμούς στο έδαφος της Συρίας, που συνεχίζονται παρότι το τελευταίο διάστημα διεξάγει συνομιλίες με τις νέες αρχές.

Σε ανακοίνωσή του, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως «καταδικάζει σθεναρά την επίθεση που διεξήγαγαν drones των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, στοιχίζοντας τη ζωή σε έξι στρατιώτες» προχθές Τρίτη στην Κέσουα, δυτικά της Δαμασκού.

«Η επίθεση αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και προφανή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», πρόσθεσε η διπλωματία της de facto κυβέρνησης.

Χθες βράδυ, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως ισραηλινά αεροσκάφη «στοχοποίησαν εγκαταστάσεις» κοντά στην Κέσουα ξανά.

Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πως έγιναν τουλάχιστον τρία πλήγματα του Ισραήλ εναντίον πρώην βάσης του στρατού στην Ταλ Μάνα, κοντά στην Κέσουα.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν αντέδρασε μέχρι στιγμής, ενώ δεν απάντησε όταν το AFP του ζήτησε σχόλιο για τα προχθεσινά πλήγματα.

Την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωνε πως διεξήγαγε επιχειρήσεις στη νότια Συρία, όπου ανέφερε ότι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από χερσαία στοιχεία του «όπλα» και «τέθηκαν υπό κράτηση ύποπτοι».

Οι δύο χώρες, από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση επί δεκαετίες, διεξάγουν τελευταία συνομιλίες, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.