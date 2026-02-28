Στη Δαμασκό πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών της Συρίας, Άνας Χατάμπ, και αντιπροσωπείας της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με επικεφαλής τον Πρέσβη Σι Χονγκγουέι. Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο Ταξίαρχος Αμπντούλ Ραχίμ Τζαμπάρα, Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι του υπουργείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι δύο πλευρές εξέτασαν την πορεία της διμερούς συνεργασίας και αντάλλαξαν απόψεις για τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσής της.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενδυνάμωση της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της διοικητικής οργάνωσης, με στόχο την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, την ενίσχυση της σταθερότητας και την προώθηση των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών.

Δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων με το Ιράν αλλά και ευρύτερα των γεωπολιτικών αναδιαρθρώσεων πολλές χώρες προετοιμάζονται για παν ενδεχόμενο, εστιάζοντας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.