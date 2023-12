Δύο Σύροι μαχητές, που συνδέονταν με τη Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν το πρωί του Σαββάτου (2/12) από ισραηλινά πλήγματα κατά στόχων που θεωρούνταν ότι ανήκαν στην λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση, σύμμαχο της παλαιστινιακής Χαμάς, κοντά στη Δαμασκό.

«Δύο Σύροι μαχητές που συνεργάζονταν με τη Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν και επτά άλλοι…τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε τοποθεσίες της Χεζμπολάχ κοντά στη Σαγέντα Ζεϊνάμπ», δήλωσε ο Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου, μιας ΜΚΟ που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιθέσεις στη γειτονική Συρία, από την έναρξη το 2011 του εμφυλίου πολέμου στη χώρα αυτή, στοχοθετώντας θέσεις του συριακού στρατού και οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, όπως της λιβανέζικης Χεζμπολάχ.

Τα πλήγματα αυτά εντάθηκαν μετά την έναρξη στις 7 Οκτωβρίου του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την πολύνεκρη επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος σε ισραηλινό έδαφος.

Ο επικεφαλής του Παρατηρητηρίου είχε δηλώσει νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ είχε πλήξει «στόχους της Χεζμπολάχ» στην περιοχή Σαγέντα Ζεϊνάμπ, νότια της Δαμασκού.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το Ισραήλ έπληξε σημεία κοντά στη συριακή πρωτεύουσα, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη Δαμάσκο ανέφερε βομβαρδισμούς.

«Γύρω στη 01.35 (τοπική ώρα, 00.35 ώρα Ελλάδας) σήμερα (Σάββατο), ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση από το κατεχόμενο συριακό Γκολάν, στοχοθετώντας συγκεκριμένα σημεία κοντά στην πόλη της Δαμασκού», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

Η κρατική συριακή τηλεόραση αναφέρθηκε σε «ισραηλινή επίθεση κοντά στην πρωτεύουσα».

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου για τα χτυπήματα αυτά.

#Syria: Visuals from the targeted locations in Sayyadeh Zainab district in southern rural Damascus. pic.twitter.com/sizYS38y23

— Daniella Modos – Cutter -SEN (@DmodosCutter) December 2, 2023