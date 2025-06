Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) σκότωσαν την Τρίτη τον Ραχίμ Μπόεβ, έναν αξιωματούχο του ISIS με έδρα τη Συρία, όπως ανακοίνωσαν σε ανάρτηση στο X την Πέμπτη.

Η δήλωση ανέφερε ότι ο Μπόεβ συμμετείχε «στον σχεδιασμό εξωτερικών επιχειρήσεων που απειλούσαν πολίτες, εταίρους και πολίτες των ΗΠΑ».

«Αυτή η αεροπορική επιδρομή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της CENTCOM, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους, να διαταράξει και να υποβαθμίσει τις προσπάθειες των τρομοκρατών να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ και των συμμάχων μας», καταλήγει.

On June 10, U.S. Central Command (CENTCOM) Forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria killing Rakhim Boev, a Syria-based ISIS

official who was involved in planning external operations threatening U.S. citizens, our partners, and civilians.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 12, 2025