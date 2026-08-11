Ποινικό δικαστήριο στη Συρία επέβαλε τη θανατική ποινή στον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος ξέσπασε το 2011. Η απόφαση εκδόθηκε ερήμην του Άσαντ, καθώς ο ίδιος έχει εγκαταλείψει τη Συρία και βρίσκεται στη Ρωσία μαζί με τη σύζυγό του.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο SANA, κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας ο δικαστής Φακρ αλ-Ντιν αλ-Άριαν ανέφερε ότι ο Άσαντ, ως ανώτατος υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων, είχε ενεργό ρόλο στην τέλεση των εγκλημάτων, χρησιμοποιώντας τους κρατικούς μηχανισμούς για την υλοποίησή τους. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, μεταξύ άλλων, για προμελετημένες δολοφονίες, βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, επιβάλλοντάς του τη θανατική ποινή.

Την ίδια ποινή επέβαλε το δικαστήριο και στον Ατέφ Νατζίμπ, πρώην επικεφαλής της Πολιτικής Ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα, στη νότια Συρία.

Ο Νατζίμπ, ο οποίος είναι ξάδερφος του Μπασάρ αλ Άσαντ, κατηγορείται ότι είχε την εποπτεία των βασανιστηρίων κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ενώ φέρεται να ευθύνεται για μεγάλο αριθμό θανάτων.