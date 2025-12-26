Ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας Μαζλούμ Άμπντι διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί η κατάρρευση της συμφωνίας με τη Δαμασκό για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στους εθνικούς θεσμούς, σε μια περίοδο που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε τέλμα.

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η κατάρρευση της διαδικασίας» είπε ο Άμπντι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), το ένοπλο τμήμα της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης, στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Μάρτιο μεταξύ των Κούρδων και των νέων συριακών αρχών προβλέπει την ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στην κεντρική κυβέρνηση και ιδίως των στρατιωτικών δυνάμεών τους που καλούνται να ενταχθούν στον συριακό στρατό. Η συμφωνία επρόκειτο να εφαρμοστεί μέχρι τα τέλη του έτους, όμως οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ο Άμπντι υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν προσδιόριζε καταληκτική ημερομηνία, διαβεβαιώνοντας ότι «προσεχώς θα οργανωθούν και άλλες συναντήσεις» για να συνεχιστεί η συζήτηση με την κυβέρνηση της Δαμασκού αναφορικά με την ενσωμάτωση των Κούρδων στους θεσμούς και «τη συνέχιση του αντιτρομοκρατικού αγώνα». Επανέλαβε επίσης τα αιτήματα των SDF περί αποκέντρωσης, τα οποία απορρίπτει η κυβέρνηση του πρώην τζιχαντιστή προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίο ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Κατά την επίσκεψή του στη Δαμασκό αυτήν την εβδομάδα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προέτρεψε τους Κούρδους να εφαρμόσουν τη συμφωνία και να μην αποτελούν «εμπόδιο για τη σταθερότητα της χώρας». Η Άγκυρα, σύμμαχος της νέας συριακής κυβέρνησης, θεωρεί απειλή την παρουσία των Κούρδων μαχητών στα σύνορά της και έχει ήδη πραγματοποιήσει τρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, μεταξύ 2016-19. Πρόσφατα προειδοποίησε τους Κούρδους ότι οι εταίροι της συμφωνίας «χάνουν την υπομονή τους».

Οι Κούρδοι, μια μεγάλη εθνική μειονότητα, ελέγχουν εκτάσεις στη βορειοανατολική Συρία, πλούσιες σε πετρέλαιο. Οι SDF, με τη στήριξη των ΗΠΑ, ήταν η αιχμή του δόρατος στον αγώνα κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, που ηττήθηκε τελικά το 2019.

Πηγές: AΜΠΕ, AFP