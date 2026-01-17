Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι άρχισε να εισέρχεται στην πόλη Τάμπκα, στην επαρχία Ράκα, προσθέτοντας ότι «περικυκλώνει» τις κουρδικές δυνάμεις που έχουν οχυρωθεί στο στρατιωτικό τους αεροδρόμιο.

Τι ανακοίνωσε ο στρατός της Συρίας

«Οι δυνάμεις του συριακού στρατού άρχισαν να εισέρχονται στην πόλη Τάμπκα από διάφορους άξονες, περικυκλώνοντας παράλληλα τις τρομοκρατικές πολιτοφυλακές του PKK μέσα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τάμπκα», δήλωσε η μονάδα επιχειρήσεων του στρατού στο επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Τι αναφέρει το υπουργείο Άμυνας

Λίγο νωρίτερα, το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι αρχές ανέκτησαν τον έλεγχο δύο πετρελαιοπηγών στο βόρειο τμήμα της χώρας, τις οποίες έως σήμερα κατείχαν οι κουρδικές δυνάμεις.

Ο συριακός στρατός «ανέκτησε τον έλεγχο του κοιτάσματος πετρελαίου Σαφιάν και του κοιτάσματος Αλ Θάρουα, κοντά στην πόλη Τάμπκα», στην επαρχία Ράκα, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Η συριακή δημόσια εταιρία πετρελαίου επιβεβαίωσε, από την πλευρά της, ότι έχει στην κατοχή της τις εγκαταστάσεις αυτές με σκοπό την επανεκκίνηση της παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ