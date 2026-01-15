Ο στρατός της Συρίας έδωσε σήμερα διορία στους αμάχους για να απομακρυνθούν από περιοχή στο βόρειο τμήμα της χώρας την οποία θέλει να θέσει υπό τον έλεγχό του απομακρύνοντας από εκεί τους Κούρδους μαχητές, τους οποίους έχει ήδη εκδιώξει από το Χαλέπι.

Οι συριακές δυνάμεις έχουν συγκεντρώσει μεγάλες ενισχύσεις στην Ντέιρ Χάφερ, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από το Χαλέπι, απέναντι από τις θέσεις των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι.

Ο στρατός είχε ζητήσει την Τρίτη από τις SDF να εγκαταλείψουν την περιοχή μεταξύ της Ντέιρ Χάφερ και του ποταμού Ευφράτη πιο ανατολικά, ενώ από την πλευρά τους οι Κούρδοι κατηγορούν τις Αρχές ότι προετοιμάζουν επίθεση.

Οι ισλαμιστικές Αρχές της Συρίας έθεσαν την Κυριακή υπό τον έλεγχό τους το σύνολο του Χαλεπιού, την κεντρική πόλη της βόρειας Συρίας, αφού εκδίωξαν τους Κούρδους αντάρτες από δύο συνοικίες που κρατούσαν.

Σήμερα ανταποκριτές του AFP στο μέτωπο της Ντέιρ Χάφερ είδαν έναν μικρό αριθμό αμάχων να ακολουθούν έναν “ανθρωπιστικό διάδρομο”, τον οποίο ο συριακός στρατός έχει επισημάνει ότι θα διατηρήσει ανοικτό ως τις 17:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο στρατός είχε ακολουθήσει την ίδια μέθοδο και στο Χαλέπι την προηγούμενη εβδομάδα, δίνοντας στους αμάχους διορία για να απομακρυνθούν προτού βομβαρδίσει τις συνοικίες υπό τον έλεγχο των Κούρδων.

Οι συριακές Αρχές κατηγορούν τις SDF ότι εμποδίζουν την απομάκρυνση των αμάχων, αλλά ο Φαρχάντ Σάμι, ο εκπρόσωπός τους, δήλωσε στο AFP ότι οι κατηγορίες αυτές είναι «αβάσιμες».

Η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται αφού έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κούρδων και της συριακής Κυβέρνησης για την εφαρμογή της συμφωνίας που σύναψαν τον Μάρτιο, η οποία προβλέπει την ένταξη των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης και της ένοπλης πτέρυγάς της στο νέο συριακό κράτος.

Οι Κούρδοι εκμεταλλεύθηκαν το χάος που επικράτησε στη Συρία στη διάρκεια του εμφυλίου (2011- 2024), για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους μεγάλες περιοχές στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, στις οποίες υπάρχουν πετρελαιοπηγές και κοιτάσματα φυσικού αερίου, αφού συνέβαλαν αποφασιστικά στην ήττα του Ισλαμικού Κράτους στη χώρα, με την υποστήριξη διεθνούς συνασπισμού.

Σε ανακοίνωσή της η αυτόνομη κουρδική Κυβέρνηση επεσήμανε ότι παραμένει έτοιμη για “διάλογο” με τη Δαμασκό, όμως παράλληλα ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να εμποδίσει «έναν νέο πόλεμο».

Από την πλευρά του ο Σύρος Πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Μάζλουμ Άμπντι», του επικεφαλής των SDF που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ.

Ζήτησε επίσης από τους Κούρδους «να συνεργαστούν μαζί μας για την ανοικοδόμηση της Συρίας”, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία του Μαρτίου δεν προβλέπει “τη δημιουργία ομοσπονδιακού κράτους ούτε μια αυτόνομη Κυβέρνηση» των Κούρδων.

Ο Σάρα τόνισε ότι οι Κούρδοι «ελέγχουν σχεδόν το ένα τέταρτο του συριακού εδάφους», στο οποίο υπάρχουν ενεργειακοί πόροι, αλλά σημείωσε ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ανήκουν στην πλειονότητά τους σε «αραβικές φυλές», ενώ οι Κούρδοι «αποτελούν μόνο το 12 με 15% του πληθυσμού τους».