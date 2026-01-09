Ο συριακός στρατός κάλεσε τους κατοίκους κουρδικής συνοικίας στο Χαλέπι, στα βόρεια της πόλης, να «εγκαταλείψουν αμέσως» πολλές θέσεις που σχεδιάζει να βομβαρδίσει, παρά την ανακοίνωση – μερικές ώρες νωρίτερα – για κατάπαυση του πυρός στην πόλη.

Στόχος «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη συνοικία Σέιχ Μακσούντ

Ο στρατός «θα θέσει στο στόχαστρο» «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη συνοικία Σέιχ Μακσούντ όπου έχουν οχυρωθεί οι Κούρδοι μαχητές, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Κουρδικές ομάδες απέρριψαν όρους της εκεχειρίας που κήρυξε η Δαμασκός σύμφωνα με τους οποίους οι μαχητές τους πρέπει να αποχωρήσουν από την πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ