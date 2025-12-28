Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν σήμερα στη Λαττάκεια της Συρίας, όταν διαδηλώσεις της αλαουιτικής κοινότητας κατέληξαν σε βίαια επεισόδια με τις δυνάμεις ασφαλείας και αντίπαλες ομάδες, σύμφωνα με τις αναφορές τοπικών αρχών και διεθνών μέσων.

Τα επεισόδια είχαν ως αφετηρία συγκεντρώσεις Αλαουιτών διαδηλωτών, οι οποίοι είχαν καλέσει σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ζητώντας πολιτική αποκέντρωση, ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης και απελευθέρωση κρατουμένων.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο κλιμακούμενης έντασης από την πτώση του πρώην Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν οι ισλαμικές αντικυβερνητικές δυνάμεις ανέτρεψαν το καθεστώς του για πρώτη φορά, εδώ και σχεδόν 14 χρόνια.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διαδηλωτές συνέρευσαν στην πλατεία Αζάρι στη Λαττάκεια, κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της αξιοπρέπειας και της ομοσπονδιακής δομής, όταν άγνωστοι άρχισαν να πυροβολούν εναντίον τους.

Ακολούθως, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν με τη σειρά τους πυρ, αρχικά στον αέρα με σκοπό να διαλύσουν το πλήθος, ενώ καταγράφηκαν και συγκρούσεις μεταξύ οπαδών της μεταβατικής κυβέρνησης και διαδηλωτών.

Το Γραφείο Τύπου της επαρχίας ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 40 τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίζει αν οι θύματα ήταν όλοι στην ίδια περιοχή ή σε διαφορετικά σημεία των ταραχών.

Το Associated Press περιέγραψε ότι τα βίαια επεισόδια επεκτάθηκαν και στην κοντινή πόλη Ταρτούς, με την κατάσταση να κλιμακώνεται δύο ημέρες μετά από έκρηξη σε αλαουιτικό τζαμί στην πόλη Χομς, όπου τουλάχιστον οκτώ άτομα σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια προσευχής, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η ανάληψη ευθύνης από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται Saraya Ansar al-Sunna για την επίθεση στο τζαμί έχει επιδεινώσει την ήδη τεταμένη κατάσταση και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα των Αλλαουιτών.

Παρά το γεγονός ότι οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν με πρόθεση πυρ εναντίον των διαδηλωτών, η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε ότι οι Αστυνομικές Δυνάμεις «έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο». Παράλληλα κατηγόρησαν «υπολειμματικούς» υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, επιτείνοντας την ανάμειξη ανταρτικών στοιχείων στις ταραχές. Αρκετές ΜΚΟ και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν αντίθετη άποψη και βασιζόμενες σε μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν στην διαδήλωση, μιλούν για πυροβολισμούς των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον του πλήθους.

Πηγές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι οι διαδηλώσεις και οι συγκρούσεις στη Λαττάκεια είναι μέρος ενός ευρύτερου κύματος θρησκευτικής και πολιτικής βίας που έχει σημειωθεί από τότε που η χώρα πέρασε σε μια νέα κυβέρνηση υπό τον Πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σάρα μετά την πτώση του Άσαντ το 2024.

Η αλαουιτική κοινότητα, που για χρόνια βρισκόταν στην καρδιά της εξουσίας υπό το παλιό καθεστώς, έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλαπλών επιθέσεων και αντιποίνων, γεγονός που εντείνει την αίσθηση απομόνωσης και ανησυχίας στη μειονότητα.

Η περιοχή της Λαττάκειας, παραδοσιακό προπύργιο της αλαουιτικής κοινότητας, έχει ήδη βιώσει κύματα βίας στις αρχές του 2025, όταν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και υποστηρικτών του παλιού καθεστώτος είχαν οδηγήσει σε εκατοντάδες νεκρούς και καταστροφές σε αρκετές πόλεις της επαρχίας.

Οι σημερινές διαδηλώσεις, και η αιματηρή τους κατάληξη, καταδεικνύουν ότι η Συρία παραμένει βαθιά διχασμένη, με τις εντάσεις να παίρνουν θρησκευτική και πολιτική διάσταση, καθώς οι Αλαουίτες ζητούν μεγαλύτερη αυτονομία και προστασία, ενώ οι νέες Αρχές προσπαθούν να επιβάλουν τάξη υπό συνθήκες που εξακολουθούν να είναι ασταθείς μετά από χρόνια εμφυλίου.

Με πληροφορίες από: Reuters – Associated Press