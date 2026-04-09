Το Ισραήλ έχει παραβιάσει το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας.

Το υπουργείο ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και πλήρη εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου, σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο X.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας επανέλαβε επίσης την αλληλεγγύη του προς τον «αδελφό» Λίβανο και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «αναλάβει τις ευθύνες της στην αντιμετώπιση των ισραηλινών παραβιάσεων».