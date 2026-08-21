Συντελέστηκε η πλήρης ενσωμάτωση των κουρδικών δομών στον συριακό κρατικό μηχανισμό, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Μαζλούμ Αμπντί. Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε σχεδόν οκτώ μήνες μετά τη σύναψη της κρίσιμης συμφωνίας με τη Δαμασκό, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στις μακροχρόνιες προσδοκίες της μειονότητας για αυτονομία.

Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση στην πόλη Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, ο επικεφαλής των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) ήταν σαφής: «Η φάση ενσωμάτωσης των στρατιωτικών και διοικητικών θεσμών, όπως και των θεσμών ασφαλείας στους εθνικούς κρατικούς θεσμούς ολοκληρώθηκε». Παράλληλα, σηματοδοτώντας την επόμενη ημέρα για την περιοχή, υπογράμμισε: «Αρχίζουμε στο εξής μια νέα φάση».

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα πολύμηνων, έντονων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το καθοριστικό βήμα έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και της κουρδικής ηγεσίας για την υπαγωγή των συριακών κουρδικών θεσμών στην κεντρική εξουσία. Είχαν προηγηθεί σφοδρές ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα οι Κούρδοι μαχητές να υποχωρήσουν, χάνοντας τον έλεγχο σημαντικών εδαφών.

Εν μέσω αυτού του τεταμένου κλίματος, τον ίδιο μήνα, ο νέος Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα προχώρησε σε μια ιστορική απόφαση, υπογράφοντας διάταγμα που κατοχύρωνε τα εθνικά δικαιώματα του κουρδικού πληθυσμού. Το διάταγμα αναγνώριζε την κουρδική ως εθνική γλώσσα, ένα πρωτοφανές μέτρο στα χρονικά της χώρας από την ανεξαρτησία της το 1946.

Από την κυριαρχία του βορρά στην υποχώρηση

Η πορεία μέχρι τη σημερινή ενσωμάτωση υπήρξε ταραχώδης. Κατά τη διάρκεια του πολυετούς εμφυλίου πολέμου (2011-2024), οι Κούρδοι, έχοντας τη σταθερή στήριξη της Δύσης και αποτελώντας την αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά των Τζιχαντιστών, είχαν καταφέρει να κυριαρχήσουν σε εκτεταμένες περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας.

Το γεωπολιτικό σκηνικό, ωστόσο, ανατράπηκε ριζικά τον Δεκέμβριο του 2024. Η πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ από έναν συνασπισμό ισλαμιστών ανταρτών έφερε στην εξουσία νέες Αρχές, οι οποίες έθεσαν ως απόλυτη προτεραιότητα τη σταθεροποίηση και την εδαφική ενοποίηση της Συρίας. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, η ασφυκτική στρατιωτική πίεση που άσκησε η Δαμασκός ανάγκασε τις κουρδικές δυνάμεις να αποσυρθούν από τεράστιες εκτάσεις της βόρειας Συρίας.

Η άμεση επίτευξη της συμφωνίας με τη νέα συριακή κυβέρνηση διέλυσε οριστικά το όραμα για την αυτονομία της κουρδικής μειονότητας, εντάσσοντάς την πλέον στον ενιαίο κρατικό κορμό.