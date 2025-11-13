Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε πως δυνάμεις του συμμετείχαν σε περισσότερες από 22 επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στη Συρία, κατά τις οποίες πέντε μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν.

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.

U.S. Central Command forces advised, assisted, and enabled more than 22 operations against ISIS with partners in Syria over the past month, diminishing the terrorist group’s ability to conduct local operations and export violence around the world. Read more:… pic.twitter.com/X2JTuXcPcz — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 12, 2025

Η Συρία υπέγραψε πρόσφατα διακήρυξη συνεργασίας με την διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του ISIS και διεξάγει επιχειρήσεις με στόχο την εξάρθρωση πυρήνων της τζιχαντιστικής οργάνωσης στη χώρα.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters

Επιμέλεια: Α.Α.