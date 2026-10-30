Πέντε άνθρωποι, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές και τους χειμάρρους που έπληξαν τη βόρεια και την ανατολική Συρία και άλλοι πέντε άνθρωποι αγνοούνται, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι Αρχές.

Η καταιγίδα, η οποία σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας από την Τετάρτη, προκάλεσε τον θάνατο από πνιγμό τεσσάρων παιδιών στις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ Εζόρ, όπως και τον θάνατο ενός άνδρα σε δυστύχημα σε μια γέφυρα στη Ράκα, έγινε γνωστό από το υπουργείο Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών.

Πέντε άνθρωποι αγνοούνται, διευκρινίζεται σε δελτίο Τύπου, όπου επισημαίνεται πως οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται.

Όπως μεταδίδει το επίσημο συριακό πρακτορείο Sana, οι χείμαρροι είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει μία γέφυρα στην επαρχία Ράκα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική σύνδεση με τη γειτονική επαρχία Χαλέπι.

Επιπλέον, σπίτια πλημμύρισαν από τα ορμητικά νερά και δρόμοι καταστράφηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με επίσημα ΜΜΕ και τοπικούς αξιωματούχους.