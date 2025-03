Σε σφαγή αμάχων Αλαουιτών μετατρέπεται η επιχείρηση των συριακών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον μαχητών που παραμένουν πιστοί στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Τουλάχιστον 136 άμαχοι, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας των Αλαουιτών, «εκτελέστηκαν» από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας που αποτελούνται από μέλη τζιχαντιστικών οργανώσεων.

North western Syria

Piles of dead bodies in multiple places in the palatinate cities of Latakia and Tartus.

Any protests about these massacres? Condemnations?Thought not. pic.twitter.com/R3n6tqU39s

— Cheryl E 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) March 7, 2025

