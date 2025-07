Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και Σουνιτών – κυβερνητικών δυνάμεων στη νότια Συρία, παρά την «άμεση κατάπαυση του πυρός» που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της χώρας.

Σύμφωνα με το BBC, αναφορές λένε ότι το Σάββατο (19/7) μαχητές Δρούζοι απώθησαν ένοπλους Βεδουΐνους από την πόλη Σουέιντα, αλλά οι μάχες συνεχίστηκαν σε άλλα μέρη της επαρχίας.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν αυτή την εβδομάδα από τον προσωρινό Πρόεδρο στη Συρία, Αχμέντ Χουσεΐν Aλ Σαράα, κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε επιθέσεις εναντίον των Δρούζων. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί την περασμένη εβδομάδα. Όλες οι πλευρές κατηγορούνται για φρικαλεότητες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απαίτησε τον τερματισμό «του βιασμού και της σφαγής αθώων ανθρώπων» στη Συρία, με ανάρτησή του στο Χ το Σάββατο (19/7).

Ειδικότερα, ο Μάρκο Ρούμπιο έγραψε: «Εάν οι Αρχές στη Δαμασκό θέλουν να διατηρήσουν οποιαδήποτε πιθανότητα να επιτύχουν μια ενωμένη, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική Συρία, απαλλαγμένη από το ISIS [σ.σ. Ισλαμικό Κράτος] και τον ιρανικό έλεγχο, πρέπει να βοηθήσουν να τερματιστεί αυτή η συμφορά, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις ασφαλείας τους για να εμποδίσουν το ISIS και κάθε άλλο βίαιο τζιχαντιστή να εισέλθει στην περιοχή και να πραγματοποιήσει σφαγές. Και πρέπει να καταστήσουν υπόλογους και να φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης οποιονδήποτε είναι ένοχος για φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στις δικές τους τάξεις».

Βίντεο που ανέβηκε πριν λίγες ώρες στα social media φέρεται να δείχνει διάσπαρτα πτώματα Δρούζων και Χριστιανών να βρίσκονται στους δρόμους της Σουέιντα, ενώ οι τζιχαντιστές έχουν συλλάβει ηλικιωμένους.

BREAKING: The bodies of Christians and Druze are lying in the streets of Sweida, Syria.

The silence from the world is morally reprehensible.

https://t.co/1y7gS4gAPu

— Eyal Yakoby (@EYakoby) July 20, 2025