Αξιωματούχοι του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης – Γενική Διοίκηση (FPLP-CG) δήλωσαν ότι οι συριακές αρχές συνέλαβαν σήμερα στη Δαμασκό τον ηγέτη του παλαιστινιακού κινήματος, το οποίου ιστορικά είχε στενές σχέσεις με τον εκδιωχθέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ένας αξιωματούχος του κινήματος με έδρα τη Δαμασκό, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ο Γενικός Γραμματέας Ταλάλ Νατζί συνελήφθη» στην πρωτεύουσα.

❗️HTS-led security forces arrested the Secretary-General of the Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (PFLP-GC) Talal Naji, along with his office director. pic.twitter.com/TSgRSyTOIV

