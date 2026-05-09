Στη σύλληψη ενός ακόμη υψηλόβαθμου στελέχους του καθεστώτος Άσαντ προχώρησαν οι νέες συριακές αρχές, επαναφέροντας στο προσκήνιο μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες του εμφυλίου πολέμου στη Συρία: την επίθεση με χημικά όπλα στην Ανατολική Γούτα το 2013.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ο πρώην ταξίαρχος Χάρνταλ Άχμαντ Νταγιούμπ, ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής των πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας στην επαρχία Νταράα.

Σύμφωνα με τη Δαμασκό, ο Νταγιούμπ θεωρείται βασικός κρίκος στον συντονισμό της επίθεσης με χημικά όπλα στην Ανατολική Γούτα, στα περίχωρα της συριακής πρωτεύουσας.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης και φιλοκυβερνητικά συριακά δίκτυα παρουσιάζουν τη σύλληψη ως μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας δίωξης στελεχών του παλιού καθεστώτος, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ και τη φυγή του στη Μόσχα στα τέλη του 2024. Παράλληλα, αντιπολιτευόμενα αραβικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για προσπάθεια των νέων αρχών να αποδείξουν ότι «κλείνει ο κύκλος ατιμωρησίας» για εγκλήματα πολέμου που έμειναν επί χρόνια χωρίς λογοδοσία.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρώην στρατηγός δεν περιορίζονται μόνο στη χημική επίθεση. Σύμφωνα με τη συριακή κυβέρνηση, εμπλέκεται επίσης σε εκτελέσεις αμάχων χωρίς δίκη, καθώς και σε συνεργασία με ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και δυνάμεις της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον ανταρτών.

Η σύλληψή του έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψη του επίσης πρώην στρατηγού Άντναν Αμπούντ Χίλουε, ο οποίος θεωρείται από τις νέες αρχές ένας ακόμη βασικός επιχειρησιακός παράγοντας της επίθεσης στη Γούτα.

Η νέα ηγεσία της Συρίας έχει δεσμευθεί ότι θα προχωρήσει σε δίκες για εγκλήματα του προηγούμενου καθεστώτος. Ήδη, στα τέλη Απριλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ακροαματική διαδικασία σε υπόθεση που αφορά τον ίδιο τον Άσαντ και στενούς συνεργάτες του, αν και οι περισσότεροι κατηγορούμενοι παραμένουν εκτός χώρας.

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε το 2011 μετά τη βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, άφησε πίσω του περισσότερους από 500.000 νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους, μετατρέποντας τη χώρα σε πεδίο σύγκρουσης διεθνών και περιφερειακών δυνάμεων.

Το χρονικό της επίθεσης στη Γούτα

Την αυγή της 21ης Αυγούστου 2013, πύραυλοι με χημικές ουσίες έπληξαν την Ανατολική Γούτα και τη Μουανταμίγια, περιοχές που βρίσκονταν τότε υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών δυνάμεων κοντά στη Δαμασκό.

Οι εικόνες με εκατοντάδες νεκρούς – ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά – έκαναν τον γύρο του κόσμου, με τα θύματα να εμφανίζονται χωρίς εμφανή τραύματα αλλά με συμπτώματα ασφυξίας και αφρούς στο στόμα.

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.429 άνθρωποι, εκ των οποίων 426 παιδιά, κατηγορώντας άμεσα το καθεστώς Άσαντ για χρήση σαρίν.

Η Δαμασκός αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ωστόσο η επίθεση θεωρήθηκε διεθνώς σημείο καμπής στον πόλεμο.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, είχε προειδοποιήσει ότι η χρήση χημικών όπλων αποτελούσε «κόκκινη γραμμή», όμως τελικά η Ουάσινγκτον δεν προχώρησε σε στρατιωτική επέμβαση, αποδεχόμενη τη ρωσική πρόταση για την καταστροφή του συριακού χημικού οπλοστασίου.