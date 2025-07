Μεγάλη έκρηξη συγκλόνισε την πόλη Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, σήμερα Πέμπτη, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Ekhbariya.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες, σύμφωνα με την τοπική Υπηρεσία Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Το Al Arabiya μετέδωσε πάντως πως υπάρχουν αρκετοί νεκροί.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο ένα μεγάλο σύννεφο καπνού απλώθηκε στον ουρανό.

Η στιγμή της έκρηξης:

Deadly explosion shakes the city of Idlib, northwestern Syria Causes still not verified, blast reportedly rips through ammo depot 📹@DrShajulIslam: Child Captures Moment of Massive Explosion Near Idlib City#Idlib #Syria #Breaking https://t.co/MUnoRaZmpC pic.twitter.com/SPmUAcW0gb — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 24, 2025

NEW: An explosion occurred on the Maarrat Misrin road in the city of Idlib, Syria. pic.twitter.com/qTkjjSVv5c — Clash Report (@clashreport) July 24, 2025