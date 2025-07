Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε τη Δαμασκό, εν μέσω επιθέσεων εναντίον πολιτών Δρούζων στη νότια Συρία. Σύμφωνα με αναφορές στη χώρα, «το Ισραήλ επιτέθηκε σε κτίριο που ανήκει στο υπουργείο Άμυνας χρησιμοποιώντας drone».

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς από το χτύπημα, το οποίο φαίνεται να ήταν προειδοποιητικό.

IDF: «Χτυπήσαμε την είσοδο του στρατιωτικού αρχηγείου στη Δαμασκό»

Με ανάρτησή τους οι ισραηλινές δυνάμεις επιβεβαιώνουν τόσο το χτύπημα όσο και τον προειδοποιητικό του χαρακτήρα.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν την είσοδο του στρατιωτικού αρχηγείου του συριακού καθεστώτος στην περιοχή της Δαμασκού στη Συρία. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις ενέργειες του καθεστώτος εναντίον των Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις στην περιοχή και παραμένουν προετοιμασμένες για διάφορα σενάρια».

⭕️The IDF struck the entrance of the Syrian regime’s military headquarters in the area of Damascus in Syria.

The IDF continues to monitor developments and the regime’s actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon,… pic.twitter.com/WSyBFrCiog

— Israel Defense Forces (@IDF) July 16, 2025