Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα το βράδυ σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες στην Κίσουα, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με δύο συριακές στρατιωτικές πηγές και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο El Ekhbariya, πραγματοποιώντας έτσι τη δεύτερη επίθεσή του μέσα ένα 24ωρο, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Η περιοχή Κίσουα και η Τζαμπάλ Μάνεα ήταν μεταξύ των σημαντικότερων στρατιωτικών φυλακίων που χρησιμοποιούσαν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές κατά την εποχή Άσαντ.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά o ισραηλινός στρατός, εκπρόσωπός του δήλωσε: “Δεν σχολιάζουμε ξένες αναφορές”.

Νωρίτερα σήμερα στη Δαμασκό, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης και κατά την οποία σκοτώθηκαν έξι στρατιώτες, τονίζοντας ότι η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ καθώς και παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Κίσουα, αποτελεί μέρος “των επαναλαμβανόμενων επιθετικών πολιτικών της ισραηλινής κατοχής που στοχεύει στην υπονόμευση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή”.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε ένα από τα στρατιωτικά κτίρια της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού στην περιοχή Κίσουα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει αυτά τα πλήγματα.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη κοντά στη Δαμασκό, και είχαν στόχο μια στρατιωτική βάση και στη συνέχεια τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιδρομές του στη νότια Συρία και τα τελευταία πλήγματα συμπίπτουν με τις συνομιλίες για την ασφάλεια μεταξύ της Δαμασκού και του εδώ και δεκαετίες εχθρού της, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τη μείωση των εντάσεων.

Το Ισραήλ και η Συρία, που βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο από το 1948, πραγματοποίησαν απευθείας συνομιλίες στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ εν μέσω αναφορών για μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πραγματοποιήσει πλήγματα στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στις αρχές Δεκεμβρίου.