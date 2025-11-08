Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σχεδόν εκατό άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως απαχθέντες ή αγνοούμενοι στη Συρία από την αρχή του έτους, ενώ οι καταγγελίες για νέες εξαναγκαστικές εξαφανίσεις συνεχίζονται, ανακοίνωσε την Παρασκευή 7/11, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Έντεκα μήνες μετά την ανατροπή της προηγούμενης κυβέρνησης, εξακολουθούμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές πληροφορίες για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της Αρμοστείας, Θαμίν αλ Κίταν.

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών έχει καταγράψει τουλάχιστον 97 περιστατικά απαγωγών ή εξαφανίσεων μέσα στο 2025, αν και, όπως διευκρίνισε, ο πραγματικός αριθμός πιθανότατα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Οι περιπτώσεις αυτές προστίθενται στους περισσότερους από 100.000 ανθρώπους που είχαν χαθεί επί των ημερών του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου το 2011, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Το καθεστώς Άσαντ κατέρρευσε έπειτα από αιφνιδιαστική προέλαση 11 ημερών των ισλαμιστικών οργανώσεων υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), που έβαλε τέλος σε έναν πόλεμο διάρκειας άνω των 13 ετών.

Πολλοί Σύροι ζητούν τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγκλήματα και τις παραβιάσεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της εξουσίας του πρώην καθεστώτος, ιδίως μέσα στις διαβόητες φυλακές.

Παρότι αρκετοί κρατούμενοι επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους μετά την πτώση του Άσαντ, χιλιάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία.

Η υπηρεσία επισημαίνει πως η αστάθεια στη χώρα —ιδίως έπειτα από αιματηρά επεισόδια στις παράκτιες περιοχές και στη Σουάιντα, στα νότια— δυσχεραίνει την αναζήτηση των αγνοουμένων, καθώς πολλοί φοβούνται να μιλήσουν.

Κάτοικοι καταγγέλλουν πως δέχθηκαν απειλές επειδή συνεργάστηκαν με τον ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπος της Αρμοστείας ανέφερε επίσης πως το ζήτημα τέθηκε επισήμως στις συριακές αρχές, με αναφορά στην υπόθεση του Χάμζα αλ Αμαρίν, εθελοντή της πολιτικής προστασίας που εξαφανίστηκε τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια αποστολής στη Σουάιντα.

Η Ύπατη Αρμοστεία επανέλαβε την έκκλησή της για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ενώ υπενθύμισε πως η συριακή προεδρία είχε υποσχεθεί τον Μάιο τη δημιουργία επιτροπών για τη διερεύνηση εγκλημάτων και υποθέσεων αγνοουμένων της εποχής Άσαντ — υπόσχεση που μέχρι στιγμής παραμένει ανεκπλήρωτη.