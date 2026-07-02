Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Πέμπτη σε καφετέρια της Δαμασκού, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) από τις υγειονομικές αρχές στην πρωτεύουσα της Συρίας.

Η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι σε καφετέρια που βρίσκεται κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, στη συνοικία Αλ Χαμιντίγια της Δαμασκού.

Ο Μοχάμεντ αλ Ταουίλ, επικεφαλής δικηγορικού συλλόγου, δήλωσε στο dpa ότι το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν τακτικός τόπος συγκέντρωσης δικηγόρων. Μεταξύ των νεκρών είναι έξι δικηγόροι, ενώ αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο κυβερνήτης της συριακής πρωτεύουσας Μάχερ Μαρουάν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι πυροδοτήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, συμπληρώνοντας πως οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή προκειμένου να φθάσουν στα ίχνη των δραστών.