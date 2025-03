Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για «εκτέλεση» σήμερα 52 Αλαουιτών, της κοινότητας από την οποία προέρχεται ο έκπτωτος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, από τις δυνάμεις ασφαλείας που διεξάγουν μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έστειλαν σήμερα ενισχύσεις και διεξήγαγαν σημαντικές επιχειρήσεις «σκούπα» σε αυτή την επαρχία έπειτα από τις χωρίς προηγούμενο φονικές συγκρούσεις με μαχητές πιστούς στον Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτέλεσαν 52 Αλαουίτες στους οικισμούς Αλ Σιρ και Αλ Μουχταρίγια» στην επαρχία της Λαττάκειας, σύμφωνα με βίντεο, την αυθεντικότητα των οποίων πιστοποίησε το Παρατηρητήριο, καθώς και μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων.

Το Παρατηρητήριο και μαχητές δημοσιοποίησαν βίντεο που δείχνουν δεκάδες πτώματα με πολιτικά ρούχα στοιβαγμένα στην αυλή ενός σπιτιού ενώ γυναίκες κλαίνε εκεί κοντά.

Σε ένα άλλο βίντεο, άντρες με στρατιωτική περιβολή μοιάζουν να διατάζουν τρία άτομα να προχωρήσουν ο ένας πίσω από τον άλλο, προτού τους πυροβολήσουν εξ επαφής.

