Δύο άτομα σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας State News Agency.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται επίσης τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μια βόμβα εξερράγη σε ένα λεωφορείο κοντά στη συριακή πρωτεύουσα, στην πόλη Τζαραμάνα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και πολλά ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι κεντρικός δρόμος της Τζαραμάνα αποκλείστηκε, καθώς οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν στοιχεία για τους δράστες.

Ακολουθεί βίντεο από το σημείο: