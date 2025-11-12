Ξεκίνησε η έρευνα από τις συριακές αρχές για τη κλοπή αρχαιοτήτων, μεταξύ των οποίων αγάλματα της Αφροδίτης, από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού, όπως δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος που πρόσκειται στη διεύθυνση του μουσείου.

«Η επίσημη έρευνα ξεκίνησε, και το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος. Επιπλέον τόνισε πως «η καταγραφή όλων των αρχαιολογικών αντικειμένων βρίσκεται σε εξέλιξη».

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, άγνωστοι διέρρηξαν το μουσείο όπου εκτίθενται έργα μεγάλης αξίας της συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες κλάπηκαν έξι ρωμαϊκά αγάλματα της Αφροδίτης, κάποια εκ των οποίων είναι φτιαγμένα από μάρμαρο. Φαίνεται ακόμη πως κλάπηκαν και έξι ράβδοι χρυσού.

Η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε στη λεγόμενη “κλασική” πτέρυγα, μία από τις σημαντικότερες του μουσείου, όπου εκτίθενται ελληνιστικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά αντικείμενα τα οποία προέρχονται από συριακούς αρχαιολογικούς τόπους. Να σημειωθεί ότι το κτήριο είχε γλιτώσει από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα (2011-2014). Η συλλογή του μουσείου από δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα περιλαμβάνει από προϊστορικά εργαλεία μέχρι ελληνορωμαϊκά αγάλματα ή αντικείμενα ισλαμικής τέχνης.

