Στη Συρία βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου είχε συνάντηση με τον Σύρο ομόλογό του, Αχμάντ αλ Σάρα, με βασικό αντικείμενο την περιφερειακή ασφάλεια και τις εξελίξεις στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε την κατάσταση στην περιοχή και τις προοπτικές καλυτέρευσής της. Εξετάσαμε επίσης τις συνθήκες στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ στο τραπέζι βρέθηκε και το ζήτημα της διατροφικής ασφάλειας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, έχοντας προηγουμένως επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες σχετικά με τη διμερή συνεργασία και την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο Sana, πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία εκφράζει ανησυχία ότι μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία ήδη επιβαρύνει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, ενδέχεται να περιορίσει τις παραδόσεις όπλων προς το Κίεβο και να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας μέσω της ανόδου των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.