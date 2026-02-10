Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν συστάσεις προς τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω αυξημένης έντασης με το Ιράν, και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, η ναυτιλιακή διοίκηση του αμερικανικού Υπουργείου Μεταφορών καλεί τα πλοία με αμερικανική σημαία, να παραμένουν, όσο είναι δυνατόν, εκτός των ιρανικών χωρικών υδάτων, και να αρνούνται προφορικά την άδεια επιβίβασης ιρανικών δυνάμεων, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Προσθέτει ακόμα πως σε περίπτωση επιβίβασης, τα πληρώματα δεν θα πρέπει να προβάλουν βίαιη αντίσταση.

Σημειώνεται πως τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη θαλάσσια οδό, ενώ στο παρελθόν η Τεχεράνη έχει απειλήσει με το κλείσιμό τους και έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις πλοίων.