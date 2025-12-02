Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι, στη Μόσχα, για να συζητήσουν ένα φάσμα στρατιωτικών ζητημάτων και θεμάτων ασφαλείας, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Sergey Shoigu, Secretary of #Russia‘s Security Council, greets #China‘s Minister of Foreign Affairs Wang Yi in Moscow. Security talks to address #Asia_Pacific region and cooperation in military and law enforcement 🇷🇺🇨🇳 pic.twitter.com/V3bkhjZ19b — Dean Shmuel Elmas (@ElmasDean) December 2, 2025

«Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν για την κατάσταση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τη συνεργασία στον στρατιωτικό και τον στρατιωτικοτεχνικό τομέα και τη διάδραση ανάμεσα στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις ειδικές υπηρεσίες», ανέφερε το στρατιωτικό ειδησεογραφικό μέσο Zvezda.