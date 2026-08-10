Σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τη διμερή συνεργασία στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια εξέτασαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Πρόεδρος της Ουκρανίας και ο Πρίγκιπας Διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης έκανε λόγο για τομείς όπου οι δύο χώρες μπορούν να ενισχύσουν αμοιβαία τις αμυντικές και παραγωγικές τους ικανότητες.

Στο επίκεντρο η συμφωνία για τα drones

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τα επόμενα βήματα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον στο πλαίσιο της υφιστάμενης διμερούς συμφωνίας για τα drones.

Παράλληλα, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ενημέρωσε τον Ουκρανό Πρόεδρο για τις αντίστοιχες συμφωνίες που έχει συνάψει η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία και το Πακιστάν, αναλύοντας τις προοπτικές που διαμορφώνονται.

Συντονισμός για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια

Πέραν του αμυντικού τομέα, κομβικό σημείο των συνομιλιών αποτέλεσε και ο συντονισμός των δύο χωρών για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης.

Όπως υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Συντονίσαμε τις θέσεις μας και τις επαφές μας, ώστε οι χώρες μας να μπορέσουν να συμβάλλουν περισσότερο στην επισιτιστική ασφάλεια, κάτι που αποτελεί παγκόσμια ανάγκη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ουκρανού Προέδρου στο Χ αναφέρει:

«Είμαστε σε επαφή με τους φίλους και εταίρους της Ουκρανίας σχεδόν καθημερινά για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Σήμερα, είχα μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Mohammed bin Salman Al Saud. Υπάρχουν τομείς στους οποίους η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία μπορούν να ενισχύσουν η μία την ικανότητά της να προστατεύει ζωές και ανθρώπους. Συζητήσαμε τα βήματα που θα κάνουμε στο εγγύς μέλλον στο πλαίσιο της Συμφωνίας Drone μεταξύ των χωρών μας. Ο Πρίγκιπας Διάδοχος μίλησε για τις συμφωνίες της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία και το Πακιστάν και τις σχετικές προοπτικές. Συντονίσαμε τις θέσεις και τις επαφές μας, ώστε οι χώρες μας να μπορούν να συμβάλουν θετικά στην επισιτιστική ασφάλεια – αυτή είναι μια παγκόσμια ανάγκη. Ευχαριστούμε!»