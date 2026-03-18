Η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ (φωτό), δηλώνει ότι το Ιράν δεν προσπάθησε να ανασυγκροτήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του, μετά τις περσινές αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

«Ως αποτέλεσμα της Επιχείρησης “Midnight Hammer”, το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν καταστράφηκε. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί η ικανότητα εμπλουτισμού», γράφει η Γκάμπαρντ σε δήλωσή της, που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας στη συνεδρίαση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι το Ιράν προσπαθούσε να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά την επιχείρηση του Ιουνίου 2025. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή της Γερουσίας σημείωσε ότι η Γκάμπαρντ δεν συμπεριέλαβε αυτή την «αποκάλυψη» στην ομιλία της στην Επιτροπή και ρώτησε αν αυτό οφείλεται στο ότι δεν ήθελε να αντιταχθεί δημοσίως στον Πρόεδρο.

Η Γκάμπαρντ απάντησε ότι επέλεξε να παραλείψει ορισμένα τμήματα της ομιλίας της, καθώς «ο χρόνος τελείωνε».